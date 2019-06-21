Как оказалось, десятичасовой рабочий день может довести до инсульта

Оказалось, что продолжительный рабочий день может привести к инсульту. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли ученые из Франции.

Результаты их исследования приводит портал MedicalXpress.

Специалисты говорят, что проблемы со здоровьем может спровоцировать десятичасовой и более напряженный рабочий день.

В сообщении говорится: «У людей, работавших в год не менее десяти часов в сутки на протяжении хотя бы пятьдесят дней, риск инсульта возрастал на 29%». Если же в таком темпе трудиться десять лет, риск инсульта увеличивается на 45%.

Причем, говорят ученые, более всех рискуют люди в возрасте до пятидесяти лет.

Всего в данном исследовании принимали участие почти 144 тысяч человек 18-69 лет.

Как писала «Фраза», ученые назвали главные причины инсульта.