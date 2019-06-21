Сегодня наступит самая короткая ночь в году

Грядущая ночь будет самой короткой в году. Как выяснили журналисты «Фразы», начнется она 21 июня, а завершится – 22-го числа.

Астрономы говорят, что ночь начнется в 18-54 по Киеву. При этом заход Солнца произойдет в 21-13, а взойдет оно завтра в 4-46.

В полдень же наблюдалось самое высокое Солнце в северном полушарии нашей планеты.

Напомним, что сейчас продолжается солнцестояние: несколько дней его высота практически не меняется. После этого в нашем полушарии день начинает сокращаться, а в южном полушарии – наоборот.

Как писала «Фраза», со следующей недели всю Украину накроют грозы, ожидается резкое похолодание.