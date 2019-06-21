На Черниговщине извращенец, представляясь врачом, заставлял детей раздеваться

В четверг, 20 июня, в Черниговской области был задержан мужчина, который в разных населенных пунктах прямо на улицах под предлогом медицинского осмотра приставал к маленьким девочкам. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Первые сообщения о подозрительном мужчине начали поступать в полицию еще в мае нынешнего года. А уже 19 июня извращенец, представившись врачом, завел девочку к заброшенной школе и под предлогом медосмотра заставил ребенка раздеться, рассматривая ее обнаженное тело.

На следующий день мужчина 1968 года рождения был задержан. Им оказался житель Чернигова, который ранее отбывал тюремный срок за растление своих детей.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2008 года в Киеве на территории средней школы N220 был задержан эксгибиционист.

В апреле того же года в подъезде одной из многоэтажек на Оболони по улице Макеевской извращенец самоудовлетворял себя и пытался проникнуть в одну из квартир.

25 января 2018 года одна из пользователей Facebook рассказала, как к ее дочери цеплялся неизвестный мужчина.

30 января стало известно, что в Киеве возле школы № 85 на Голосеевском проспекте местные жители заметили мужчину, который бродил под окнами школьного туалета и демонстрировал детям гениталии.

В августе 2018 года в Киеве в парке на Дорогожичах неравнодушные местные жители поймали и наказали извращенца, который пугал девушек и детей.

В середине июня 2019 года в Подольском районе Полтавы около южного пляжа вблизи Ворсклы полиция задержала эксгибициониста.