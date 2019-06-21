На Ровенщине активисты ПЦУ избили верующих УПЦ

В селе Постойное Костопольского района Ровенской области 20 июня около сотни агрессивных сторонников новой Православной Церкви Украины при попытке захвата церковного дома Украинской Православной Церкви избили верующих УПЦ. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Синодального юридического отдела УПЦ, активисты ПЦУ пытались захватить дом, в котором проживала семья настоятеля Петропавловской прихода УПЦ протоиерей Александра Мальчука с несовершеннолетними детьми.

В результате нападения у одной женщины сломан нос, у другой - сотрясение мозга, еще одну госпитализировала скорая с тяжелыми побоями, сообщили в УПЦ.

По словам клирика Полесское-Сарненской епархии, били женщин мужчины, которые в подавляющем большинстве были выпившие. А в это время полиция, которую вызвала пострадавшая сторона, стояла в стороне и только наблюдали за происходящим.

«Около сотни агрессивно настроенных жителей села, явно не в трезвом состоянии, прорвались на территорию под дом с каким-то сомнительным документам и потребовали впустить их внутрь для вроде бы описи имущества, - рассказал настоятель местного храма отец Александр. - Когда наши люди не согласились на это и встали перед домом, то они их просто начали силой вытеснять к лестнице. Эти нетрезвые мужчины начали бить наших женщин - в результате у одной из них сломан нос, у другой - сотрясение мозга, еще одна получила удар в живот, их сразу госпитализировала «скорая» - они и сейчас находятся в больнице. Во время этого нападения они разбили окна, сорвали двери... Все это время полиция стояла в стороне, вместо того, чтобы хотя бы встать между сторонами».

Ранее «Фраза» сообщала, что на Закарпатье активисты ПЦУ ворвались к священнику УПЦ и пытались выгнать его из дому.