Вернется ли в губернаторское кресло Днепропетровщины Вилкул?

Политэксперт Андрей Золотарев не исключает, что в губернаторское кресло Днепропетровщины вернется Александр Вилкул. Об этом он написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на инсайдерскую информацию по итогам встречи главы государства Владимира Зеленского с олигархами Ахметовым и Коломойским.

«Для многих стало неожиданностью то, как КСУ вдруг решился занять четкую позицию в отношении Указа Зеленского о роспуске Рады. ... Обратите внимание на то, что это произошло аккурат после встречи Зеленского с выдающимися представителями олигархического кооператива Ахметовым и Коломойским, несомненно имеющими влияние на КСУ», — пишет политэксперт.

Далее он анализирует предмет договоренностей: «Если отталкиваться от сообщений пресс-службы Президента то олигархи взяли на себя серьезные обязательства. Причем материального характера. ... Верите ли вы, что это было сделано ими в одностороннем порядке. Do ut des- даю, чтобы ты дал, это нормальный олигархический подход, чистых альтруистов там нет по определению. Вот и полнится земля слухами, что в пакете договоренностей лежит ряд „вкусняшек“: снос по суду „Оппоплатформы“ Медведчука-Бойко или кадровые назначения в регионах. Например, назначение губернатором Днепропетровской области Вилкула».

«Почему бы и нет? К возможной креатуре на пост губернатора области от Коломойского Олейнику у Зеленского похоже душа не лежит. Учитывая растущую напряженность команды Коломойского с бывшими партнерами Корбаном и Филатовым, почему бы Игорю Валерьевичу не отомстить попутавшим берега экс-парнерам «чужим ножом», — предполагает Андрей Золотарев.

Наш источник в АП не подтвердил и не опровергнул категорически информацию о достигнутых договоренностях и компромиссах в кадровой политике Владимира Зеленского по ряду областей, включая Днепропетровскую и Одесскую. «О персоналиях я бы пока не говорил, хотя определенные договоренности есть, как есть и необходимость искать такие компромиссы ради консолидации общества», — говорит источник в АП.

«Как бы там ни было, в чем заключается олигархический профит мы узнаем очень скоро. И кстати, судя по последним эфирам, Александр Юрьевич пребывает в приподнятом настроении и бодром состоянии духа», — резюмирует политэксперт Андрей Золотарев.