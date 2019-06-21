Во Львове министра образования не пустили в родную школу

Во Львове в одну из местных школ не пустили министра образования Украины Лилию Гриневич. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Гриневич, чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы.

Министр возмущена этим фактом вдвойне, поскольку именно в этой школе она работала учителем биологии.

Тем не менее, Гриневич уверена, что все равно встретится с педагогами, которые сами придут на встречу на другой площадке.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Днепре в городской гимназии № 3 случился громкий скандал — троих учениц отказались переводить в десятый класс. Семьи школьниц уверены, что реальная причина в том, что родители не сдавали «добровольно-принудительные» взносы в фонды учебного заведения.