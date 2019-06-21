Киевляне уже буквально задыхаются от адской жары

Из-за страшной жары и отсутствия дождей в Киеве уже нечем дышать. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в пятницу, 21 июня, сообщили в ГСЧС.

Там отметили, что из-за высокой температуры и сухости в городе продолжается накопление и удержание в приземном слое воздуха вредных примесей.

В сообщении говорится, что согласно данным Центральной геофизической обсерватории, в столице «уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных предельных норм в районах Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей».

До конца недели ситуация с воздухом будет лишь ухудшаться.

Как писала «Фраза», в Киеве названы места, где стало опасно дышать.

Сообщалось, что со следующей недели всю Украину накроют грозы, ожидается резкое похолодание.