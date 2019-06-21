Google решила отказаться от производства популярных гаджетов

Google больше не будет производить планшеты. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение приняло руководство компании.

Как пишет портал ComputerWorld, последний плашет компании Pixel Slate появился в продаже еще прошлой осенью.

Как отмечается, при этом Google продолжит производство смартфонов, ноутбуков и компьютеров, а также софта к ним.

Сообщается, что так и остались в разработке и не выйдут на рынок две «малогабаритные» модели планшетов. Их производство в компании сочли нерентабельным.

Как писала «Фраза», в браузере Firefox «слетели» все расширения ‒ названа причина.

Ранее американцы решили оставить Huawei без софта и «железа».