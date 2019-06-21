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На Львовщине молния убила молодую девушку

На Львовщине молния убила молодую девушку

В селе Малый Дорошев Львовской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут молния убила двадцатипятилетнюю девушку.

Трагедия произошла еще во вторник, однако о ней стало известно лишь в пятницу, 21 июня, о чем сообщили во Львовской ОГА.

Девушку госпитализировали во Львовскую больницу скорой помощи, но врачи спасти ее не смогли – она умерла на следующий день, в среду.

Известно, что жертва непогоды шла с поля домой, когда начался дождь, после чего ударила молния.

Как писала «Фраза», на Кировоградщине молния подожгла здание райгосадминистрации.

Тэги: общество, молния, ЧП, Львовская область, непогода, новости Украины

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