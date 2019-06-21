В Запорожской области напали на полицейских: их избили и ограбили

В Васильевке Запорожской области произошло громкое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут группа неизвестных напала на полицейских.

Как передает УНН, копов жестоко избили и ограбили.

Отмечается, что пять человек атаковали двух полицейских. Перед этим между ними вспыхнул конфликт «по личным причинам».

Копов госпитализировали.

Правоохранители говорят, что у их коллег украли деньги, документы, а также сняли средства с карт.

Уже открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Как писала «Фраза», в Черкассах умер известный журналист, избитый полтора месяца назад.