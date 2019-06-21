В Apple подтвердили, что их MacBook Pro могут взрываться

В компании Apple заявили об опасности своих MacBook Pro. Как выяснили журналисты «Фразы», такие ноутбуки были выпущены в 2015 году.

Они продавались почти три года.

Компания подтвердила, что у их продукции возможно возгорание батареи.

Apple решила отозвать часть опасной партии.

В сообщении говорится, что опасность могут представлять ноутбуки 15-дюймовой модели с Retina-дисплеем. Выяснилось, что у них « батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».

Проверить свой ноутбук на безопасность можно по серийному номеру на сайте компании.

Как писала «Фраза», Аpple неожиданно выпустила первую за последние десять лет игру для iPhone.