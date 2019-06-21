На Сумщине прямо во время сессии умер депутат

В четверг, 20 июня, в Сумской области во время открытия внеочередной сессии Верхнесыроватской ОТГ между депутатами возник конфликт. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате — один из его участников умер.

Внеочередная сессия была созвана для того, чтобы заслушать отчет председателя ОТГ Аллы Александровой. Однако ей с самого утра было плохо, из-за чего ее забрала «скорая», сообщает Sumy.Today.

Депутаты пытались самостоятельно рассмотреть на сессии некоторые вопросы, но некоторые решили, что процедура проходит в нарушение регламента, из-за чего и возник конфликт.

Умершего депутата зовут Александр Демьяненко, 63 года. Он является отцом Геннадия Демьяненко, бывшего прокурора, а ныне владельца компании «LS Group» и президента одноименного футбольного клуба.

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17 января в Верховной Раде Украины во время пленарного заседания стало плохо народному депутату Украины Юрию-Бодану Шухевичу.