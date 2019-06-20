В полиции озвучили жуткие подробности убийства 11-летней Даши Лукьяненко

В четверг, 20 июня, на брифинге в Одессе глава областной полиции Олег Бех рассказал шокирующие подробности гибели 11-летней Даши Лукьяненко, исчезнувшей еще 13 июня. Как писала «Фраза», девочка стала жертвой 22-летнего педофила.

Как передает «Одесса медиа», подозреваемый Николай Тарасов в тот день увидел Дашу на базаре, после чего пошел к себе домой.

Дождавшись, когда она будет идти мимо, негодяй затащил ее сначала к себе во двор, а потом в дом. Он раздел девочку и попытался изнасиловать, а когда она начала оказывать сопротивление ‒ стал ее душить.

«После этого подозреваемый нанес ребенку повреждения острым предметом, связал ноги скотчем и привязал к ним камни, после чего надел кулек на головуи бросил в выгребную яму», ‒ рассказал Олег Бех.

Сообщается, что следствие вменяет Тарасову сразу четыре статьи Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, попытку изнасилования малолетней и убийство малолетней, сопряженное с попыткой изнасилования и надругательство над телом.

За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как писала «Фраза», в Ивановском районе Одесской области сотни людей искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине 162 человека и 18 единиц техники искали заблудившегося в лесу ребенка.