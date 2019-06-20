Зеленский готов «раскрутить» Коломойского на «очень большие деньги»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своих договоренностях с самыми влиятельными олигархами страны. Как выяснили журналисты «Фразы», «Зе» уверен, что Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский примут участие в финансировании социально-экономических проектов на Донбассе и в других регионах.

Как передает «Интерфакс», об этом глава государства рассказал на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

По словам Зеленского, Виктор Пинчук обеспечит квартирами семьи пленных моряков и будет заниматься вопросами социальной помощи военнослужащим.

Ринат Ахметов будет вкладывать деньги в медицину, инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса.

В свою очередь, Игорь Коломойский тоже будет вкладывать «очень большие деньги» в инфраструктуру Донбасса.

«Но он об этом еще не знает», ‒ отметил Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский рассказал, когда отчитается о своей встрече с Ахметовым.

Ранее у Зеленского не исключили, что объединятся с Вакарчуком.