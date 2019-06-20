Стало известно, из какого «ствола» была выпущена пуля в голову Тымчука

Столичные правоохранители уточнили, из какого пистолета был осуществлен выстрел, оборвавший жизнь народного депутата Дмитрия Тымчука. Как выяснили журналисты «Фразы», первоначальная версия про выстрел из «резинострела» не подтвердилась.

Как передает NewsOne, достоверно установлено, что пуля, попавшая в голову нардепа, была выпущена из наградного боевого пистолета «Форт-17», а не устройства для отстрела резиновых пуль «Форт-17Р», как считалось ранее.

Сообщается, что сыщики не не исключают версию самоубийства, так как депутат в последнее время находился в «подавленном» состоянии. Жена и соседи знали о его депрессии.

Как писала «Фраза», стали известны подробности гибели нардепа Дмитрия Тымчука.

Ранее всети появилось видео, как тело Тымчука вынесли из подъезда.