КСУ определился с законностью указа о роспуске Рады. Но радоваться или огорчаться пока рано

В четверг, 20 июня, Конституционный суд Украины вынес решение о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Как выяснили журналисты «Фразы», текст документа до сих пор не доступен общественности.

Как сообщается на сайте КСУ, решение суда по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» ‒ принято.

Однако, суть решения и в чью пользу оно принято, на сайте КСУ пока не сообщается.

Как писала «Фраза», Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу роспуска Верховной Рады.

Ранее СМИ попытались разобраться, кто кого обманул на совещании у Зеленского по роспуску Рады.