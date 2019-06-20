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Главные новости за 20 июня 2019 года

Главные новости за 20 июня 2019 года

Россию призвали выдать международному суду подозреваемых в крушении малазийского «Боинга». В среду, 19 июня, в Нидерландах совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малазийских авиалиний в небе над Украиной 17 июля 2014 года. В этом списке фигурирует и украинец. Подозреваемые — россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. На всех подозреваемых в ближайшее время будет выдан международный ордер на арест, и они будут объявлены в международный розыск.

В Киеве продолжают отлавливать призывников на улицах. В Киеве продолжается практика отлова на улицах людей призывного возраста для вручения им повесток и направления в армию. Об очередном таком случае на своей странице в Facebook написал пользователь Bogdan Dar. По его словам, люди в форме остановили его у метро «Житомирская» и попросили паспорт. После чего отправили его на медкомиссию и сказали, что забирают в армию. В данный момент мужчина находится по адресу Аницкевича, 1.

В Черкассах умер известный журналист, избитый полтора месяца назад. В Черкассах скончался известный журналист Вадим Комаров. Он умер ночью четверга, 20 мая. Об этом в «Фейсбуке» сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко. Напомним, что Вадима Комарова жестоко избили еще 4 мая, после чего он впал в кому.

Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента. Президент Украины Владимир Зеленский показал свой рабочий кабинет в администрации главы государства. Он пригласил журналистов на Банковую. Демонстрируя свое рабочее место, Владимир Зеленский пошутил, что не знает, можно ли показывать все это журналистам, допустив, что кто-то может подать на него за это в суд.

Синоптики пообещали украинцам ливни и жару. В пятницу, 21 июня, по Украине снова будет жарко. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что осадки продолжатся лишь в западных регионах страны. На остальной территории Украины будет сухо. Днем воздух по стране прогреется до 30-35 градусов. Ночью будет до 17-22 тепла.

Трамп подтвердил встречу с Путиным, заявив, что хочет «поладить с Россией». Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Произойдет это на саммите G20 в японской Осаке, который состоится 28-29 июня. О своих планах американский лидер сказал каналу Fox News. Среди прочего Дональд Трамп сказал: «Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет».

Тэги: Киев, Украина, общество, Боинг, Владимир Путин, Россия, мир, Черкассы, политика, Дональд Трамп, синоптики, призывники, новости Украины

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