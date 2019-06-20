Глава УПЦ КП пообещал не воевать с ПЦУ за имущество

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) пообещал не воевать с Православной Церковью Украины за имущество. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал журналистам на брифинге после собора УПЦ КП, на котором присутствовали только три архиерея, включая Филарета, сообщает lb.ua.

«Мы воевать за имущество не будем. Надеемся, что со временем эти епархии поймут, что они принадлежат к чужой церкви. А им нужно принадлежать к своей, независимой украинской церкви. Это они будут решать свободно, мы давить не будем», — сказал он.

Он добавил, что готов развивать УПЦ КП с нуля.

«В 92-м году я был с единственным епископом — Иаковом Панчуком. А в 18-м году было 40 епископов и была большая Церковь. С малого зерна мы вырастили большое дерево за 25 лет. Так же и сейчас у нас немного епископов, но есть. И вот уже избрали двоих, будет нас пять. И будем ставить столько, сколько нужно», — заявил Филарет.

При этом он отказался признать свои действия расколом.

«Кто от кого откололся? Мы от них или они от нас? Мы с 1992 года существуем, а они — с 2018-го. Они от нас откалываются, но придут [назад], потому что это украинская настоящая Церковь, а то — греческая», — считает Филарет.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Соборе УПЦ КП Филарет критикует Порошенко, Томос и название ПЦУ.