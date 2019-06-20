На Львoвщине змеи все чаще бросаются на людей

В среду, 19 июня, на Львовщине произошло сразу два случая нападения змей на людей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Как отметили в ведомстве, в 18:13 в селе Маткив Турковского района змея укусила шестилетнюю местную девочку. Ребенок был госпитализирован в Турковскую центральную районную больницу.

Около десяти часов вечера в селе Нижнее Высоцкое в том же районе змея укусила 37-летнего местного жителя. Мужчина также был госпитализирован.

В общей сложности с начала года на территории области после укуса змей на больничных койках оказались 18 человек.



Ранее «Фраза» сообщала, что жители Одессы в последнее время все чаще встречают змей. Их начали находить повсюду — на пляжах, в лесопосадках, даже в туалетах квартир.