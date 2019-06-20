В черновицкой воинской части пограничник вонзил нож в спину офицеру

В черновицком пограничном отряде произошел конфликт между двумя пограничниками, в результате которого один из них получил ножевое ранение. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГБР.



В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру. Сейчас пострадавший находится в больнице.



Погранца, нанесшего ножевое ранение, задержали. В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2016 года в одной из воинских частей в Запорожской области солдат расстрелял из автомата Калашникова снайпера десантно-штурмового взвода.