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В Одессе продавец киоска развратил 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками

В Одессе продавец киоска развратил 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками

В Одессе 64-летний продавец киоска совершил развратные действия над 13-летней девочкой, которая пришла за покупками. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

О произошедшем девочка сразу же рассказала матери, которая и обратилась к правоохранителям, которые задержали педофила в тот же день.

Преступник в содеянном признался и объяснил, что был пьян, поэтому не понимал, что делал.

За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года во Львовской области задержали отморозка, насиловавшего собственную пятилетнюю дочь.

4 августа ночью мужчина 1978 года рождения изнасиловал свою 15-летнюю дочь на глазах у ее брата, которая, к тому же, является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП.

В ноябре 2018 года в Киевской области был задержан 45-летний мужчина, который насиловал своих несовершеннолетних дочерей, заставлял их заниматься проституцией и снимал порно-ролики с их участием.

В июне 2019 года сообщалось, что в Запорожье отец-педофил растлевал свою дочь.

Тэги: общество, Одесса, происшествие, развращение, педофил, криминал, новости Украины

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