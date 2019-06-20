У Зеленского не исключили, что объединятся с Вакарчуком

В будущей Верховной Раде может образоваться коалиция «Слуги народа» Владимира Зеленского и «Голоса» Святослава Вакарчука. Как выяснили журналисты «Фразы», такой вариант не исключил глава партии президента Украины Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил во время прямой линии на kp.ua.

Дмитрий Разумков сказал: «Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос – зачем ты будешь объединяться».

По его словам, «если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии «Слуга народа», то, теоретически, объединение возможно».

Он добавил: «С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути».

Как писала «Фраза», Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента.