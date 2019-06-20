11 представителей Поместных Православных Церквей приедут в Киев поддержать Митрополита Онуфрия

В Киево-Печерской лавре 25 июня состоятся торжества в честь Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия: день Ангела; 5 лет интронизации на посту Предстоятеля УПЦ; 75-летие Почетные гости – представители 11 Поместных Православных Церквей. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, в Киево-Печерской лавре в Успенском соборе, в правом пределе в честь святого апостола Иоанна Богослова, 25 июня в 07.45 начнется брифинг с представителями 11 Поместных Православных Церквей, которые прибудут в Украину по случаю торжеств в честь Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В брифинге примут участие: управляющий делами УПЦ митрополит Антоний; представители 11 Поместных Православных Церквей (список будет предоставлен аккредитованной прессе дополнительно). Зарубежные архиереи расскажут о важности личности Митрополита Онуфрия в мировом Православии, выразят ему свою поддержку; также выскажут мнение о религиозной ситуации в Украине и дадут оценку «украинскому религиозному вопросу» в контексте мирового Православия.

В 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. После чтения Евангелия, около 10.30 – 11.00, Митрополит Онуфрий обратится к многочисленным верующим – прихожанам, паломникам, гостям торжеств, - со словом проповеди. Накануне, 24 июня в 17.00, состоится вечернее Богослужение.

Аккредитацию представителей СМИ проводит Центр информации УПЦ по телефону: (066) 095 14 76. Вход на брифинг по удостоверениям СМИ.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий поддержал буковинскую школьницу, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ.