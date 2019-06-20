Киевский окружной админсуд рассмотрит иск УПЦ к Минкультуры о незаконной регистрации ПЦУ

Киевский суд рассмотрит иск Украинской Православной Церкви к Министерству культуры о незаконной регистрации Православной Церкви Украины. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на Синодальный юридический отдел УПЦ, Окружной административный суд города Киева 18 июня открыл производство по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви к Министерству культуры Украины и Государственному регистратору КП «Центр правовой помощи и регистрации» о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра Православной Церкви Украины.

В УПЦ поясняют, что при регистрации новой церковной структуры Украины «были допущены существенные нарушения законодательства Украины», в связи с чем ее регистрация и соответствующая запись в Едином государственном реестре должны быть отменены.

«Сейчас Киевской митрополией Украинской Православной Церкви совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела и, в частности, быстрого реагирования на любые процессуальные действия, которые будут совершаться другими участниками такого судебного процесса», - отмечают в юротделе УПЦ.

Как сообщалось, 30 января Государственным регистратором КП «Центр правовой помощи и регистрации» была проведена регистрация религиозного центра Православной Церкви Украины с наименованием «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)».

Как отметил глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, у новообразованной церковной структуры «нет оснований называться Киевской митрополией Украинской Православной Церкви не только потому, что с подобным названием существует религиозный центр еще с 1991 года, но и потому, что первичный правоустанавливающий документ Томос, который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия - «Православная Церковь Украины» (ПЦУ) и «Святейший Церковь Украины» (СЦУ).

Ранее «Фраза» сообщала, что Запорожский митрополит УПЦ подал заявление в полицию о разжигании межрелигиозной розни в Фейсбуке.