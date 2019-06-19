Кучма озвучил главное условие для отмены блокады «ЛДНР»

Экс-президент Украины Леонид Кучма назвал условие, при котором экономическая блокада «отдельных районов» Донбасса может быть отменена. Как выяснили журналисты «Фразы», подписант Минских соглашений считает, что процесс урегулирования отношений Украины и «ЛДНР» должен проходить на основе «обоюдности».

Как передает «Корреспондент», Леонид Кучма уверен, что СНБО может пересмотреть санкции против «ЛДНР» только после того, как украинские активы на неподконтрольной территоррии будут возвращены в правовое поле Украины.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности», ‒ подчеркнул бывший президент.

Как писала «Фраза», стало известно, что еще предложил Кучма на встрече в Минске, помимо снятия блокады с ОРДЛО.

Ранее Кучма рассказал про «Минск-2» то, о чем никогда не говорил.