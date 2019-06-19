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В ожидании решения суда община УПЦ в Товтрах на Буковине молится у ворот захваченной церкви

В ожидании решения суда община УПЦ в Товтрах на Буковине молится у ворот захваченной церкви

В Товтрах на Буковине община Украинской Православной Церкви захваченного сторонниками ПЦУ Свято-Успенского храма вынуждена молиться у ворот своей церкви. Поскольку после захвата сельского храма активисты новой церковной структуры не пускают в церковь верующих УПЦ, в ожидании решения суда праздничное богослужение на Троицу они провели на улице. Об этом идет речь в сюжете NEWSONE TV, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Как сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в храм верующих не пустили молодые люди спортивного телосложения.

«До этого времени все было чудесно, все было хорошо. Только до того момента, пока бывший президент принял так называемый Томос. Хотя на самом деле он не объединяет, как он обещал это, а наоборот разъединяет людей. В семьях у людей конфликты, они не говорят друг с другом. Они почему-то говорят, что мы "москали", хотя перед Богом национальности нет», – рассказал прихожанин Свято-Успенского храма УПЦ Владимир Статуев.

Как сообщалось, 18 мая активисты ПЦУ в присутствии полиции срезали замки на дверях Свято-Успенского храма в Товтрах, а прихожан УПЦ оттеснили «живой цепью». После захвата храма УПЦ верующие Черновицкой епархии начали круглосуточное молитвенное стояние у стен местной облгосадминистрации. По заявлению верующих против и.о. губернатора Черновицкой области Михаила Павлюка и других должностных лиц Черновицкой ОГА, которые причастны к совершению служебного подлога в пользу ПЦУ (выдачу заведомо ложных распоряжений), открыли уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий поддержал буковинскую школьницу, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ.

Тэги: общество, Буковина, новости православия, УПЦ, новости Украины

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