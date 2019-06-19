Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стали известны подробности гибели нардепа Дмитрия Тымчука

Стали известны подробности гибели нардепа Дмитрия Тымчука

Погибший сегодня, 19 июня, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в лобную часть над левым глазом. Как выяснили журналисты «Фразы», из пистолета, которым нардеп убил сам себя, он очень часто во сне в упор убивал Владимира Путина.

В настоящее время тело покойного до сих пор находится в квартире. По словам соседей нардепа, Тымчук жил на 25-ом этаже и доступа у посторонних туда практически не было, сообщают «Вести».

Собеседник издания уверен, что случившееся — именно несчастный случай, заявив, что у Тымчука не было бизнес-интересов, да и политикой он занимался неохотно.

А о пистолете, который Тымчук хранил дома и часто смазывал, два года назад он так писал на своей странице в Facebook: «Который год с периодичностью в 2-3 месяца мне снится один и тот же сон. Я убиваю Путина. В упор. Глядя в эти бесцветные, полные внутренней пустоты глазенки. Из сраного ПМ. Я просыпаюсь без сожалений. Я не думаю, что это ненависть. Это — Справедливость».

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 июня погиб народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. По предварительной информации он случайно застрелился при чистке наградного пистолета.

Тэги: Киев, общество, самоубийство, политика, Дмитрий Тымчук

Комментарии

Статьи

19.06.19 09:27

Зарплата растет, но падают реальные доходы и ползут вверх долги

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.06.19 10:07

Ирма Витовская: У Зеленского есть какие-то романтические устремления

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
17.06.19 10:20

Покупка Zikа до смерти пугает журналистов «патриотического уклона». И это хорошо

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

«Дискотека» в Марьинке: зачем украинская армия захватывает «серую зону»
18.06.19 15:27

«Дискотека» в Марьинке: зачем украинская армия захватывает «серую зону»

Автор: Артур Гор, «Апостроф»

Выбор редакции
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 19 июня 2019 года

Главные новости за 19 июня 2019 года
19.06.19 19:00
422
Последние новости
19.06.19 20:21

Креативный американец «запилил» вирусное видео с черепахами и сомами
19.06.19 19:53

Появилось видео, как тело Тымчука вынесли из подъезда
19.06.19 19:30

Кучма озвучил главное условие для отмены блокады «ЛДНР»
19.06.19 19:00

Главные новости за 19 июня 2019 года
19.06.19 17:38

В ожидании решения суда община УПЦ в Товтрах на Буковине молится у ворот захваченной церкви
19.06.19 16:43

Впечатляющее извержение вулкана в Мексике сняли из салона самолета
19.06.19 16:36

Стали известны подробности гибели нардепа Дмитрия Тымчука
Фото и Видео
Креативный американец «запилил» вирусное видео с черепахами и сомами
Креативный американец «запилил» вирусное видео с черепахами и сомами
Креативный американец «запилил» вирусное видео с черепахами и сомами
Креативный американец «запилил» вирусное видео с черепахами и сомами
Появилось видео, как тело Тымчука вынесли из подъезда
Появилось видео, как тело Тымчука вынесли из подъезда
Впечатляющее извержение вулкана в Мексике сняли из салона самолета
Впечатляющее извержение вулкана в Мексике сняли из салона самолета
Тысячи верующих УПЦ провели молитвенное стояние перед зданием Винницкой ОГА
Тысячи верующих УПЦ провели молитвенное стояние перед зданием Винницкой ОГА
В интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми
В интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми
Под крики и ругань: в Харькове «обратно переименовали» проспект маршала Георгия Жукова
Под крики и ругань: в Харькове «обратно переименовали» проспект маршала Георгия Жукова
В Днепре предприятие загрязняло природу отходами
В Днепре предприятие загрязняло природу отходами
В центре Киева копы жестко задержали супружескую пару, оставив их ребенка на 5 часов в машине
В центре Киева копы жестко задержали супружескую пару, оставив их ребенка на 5 часов в машине
В американском порту задержали корабль с кокаином на миллиард долларов
В американском порту задержали корабль с кокаином на миллиард долларов
На «мост Кличко» в центре Киева заехал грузовик
На «мост Кличко» в центре Киева заехал грузовик
fraza.ua
Новости блогосферы
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке
13.06.19 17:09

Семейка «адамсов»... сорри - Юрашей, под прикрытием Зеленского, готовится к атаке на УПЦ

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.