Стали известны подробности гибели нардепа Дмитрия Тымчука

Погибший сегодня, 19 июня, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в лобную часть над левым глазом. Как выяснили журналисты «Фразы», из пистолета, которым нардеп убил сам себя, он очень часто во сне в упор убивал Владимира Путина.

В настоящее время тело покойного до сих пор находится в квартире. По словам соседей нардепа, Тымчук жил на 25-ом этаже и доступа у посторонних туда практически не было, сообщают «Вести».

Собеседник издания уверен, что случившееся — именно несчастный случай, заявив, что у Тымчука не было бизнес-интересов, да и политикой он занимался неохотно.

А о пистолете, который Тымчук хранил дома и часто смазывал, два года назад он так писал на своей странице в Facebook: «Который год с периодичностью в 2-3 месяца мне снится один и тот же сон. Я убиваю Путина. В упор. Глядя в эти бесцветные, полные внутренней пустоты глазенки. Из сраного ПМ. Я просыпаюсь без сожалений. Я не думаю, что это ненависть. Это — Справедливость».

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 июня погиб народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. По предварительной информации он случайно застрелился при чистке наградного пистолета.