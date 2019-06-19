Главные новости за 19 июня 2019 года

В Киеве случайно застрелился нардеп Дмитрий Тымчук. Погиб народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. Вероятно, он случайно застрелился при чистке наградного пистолета.

Очередной защитник «Шахтера» и сборной Украины уехал играть в Россию. Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Иван Ордец подписал трехлетний контракт с московским «Динамо». В новом клубе игрок будет зарабатывать более чем в два раза больше, чем до этого.

Под крики и ругань: в Харькове «обратно переименовали» проспект маршала Георгия Жукова. В Харькове переименовали проспект Петра Григоренко, вернув ему название маршала Георгия Жукова. Сделал это горсовет под руководством мэра города Геннадия Кернеса.

В Киеве названы места, где стало опасно дышать. В Киеве местные жители все чаще жалуются на ухудшение здоровья. Связано это с загрязнением воздуха.

Апелляционный комитет УЕФА поставил точку в деле Жуниора Мораеса. Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы португальской и люксембургской федераций футбола по поводу легитимности выступления бразильца Жуниора Мораеса за национальную сборную Украины по футболу. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

В американском порту задержали корабль с кокаином на миллиард долларов. Гигантский груз кокаина обнаружили правоохранители на борту корабля во Флориде (штат Пенсильвания). 16,5 тонн наркотиков оценили в миллиард долларов.