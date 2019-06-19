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Ученые заявили, что йогурт может предотвратить страшную болезнь

Ученые заявили, что йогурт может предотвратить страшную болезнь

Оказалось, что обычный йогурт может предотвратить онкологию кишечника. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из США.

Как сообщает EurekAlert!, ученые выяснили, что, употребляя каждый день хотя бы две порции йогурта, мужчины «снижают риск развития аденом (доброкачественных опухолей), которые могут спровоцировать рак кишечника».

Выяснилось, говорят исследователи, что при регулярном употреблении йогурта риск онкологии снижается сразу на 26%. При этом схожие результаты были получены при исследовании женщин.

Всего ученые наблюдали почти за 90 тысячами людей.

Чудесное действие йогуртов они объясняют тем, что их бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus «могут снизить в кишечнике количество химических веществ, вызывающих рак».

Как писала «Фраза», биологи назвали одну из главных причин рака.

Тэги: ученые, здоровье, мир, рак

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