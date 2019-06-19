Искупавшись в озере, в Луганской области отравились десятки людей

В Рубежном Луганской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на местном пляже «Малибу» у озера Песочное отравились 27 человек.

Полиция считает, что люди отравились после купания в воде.

Сообщается, что «17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек».

Среди пострадавших сразу 22 ребенка.

Уже открыто уголовное производство по ст. 242 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил охраны вод» и ст. 325 «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

Как писала «Фраза», во Львове закрыли ресторан, в котором отравились уже 55 человек.

Ранее 12 человек отравились на крестинах на Волыни.