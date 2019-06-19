В Киеве случайно застрелился нардеп Дмитрий Тымчук

Сегодня, 19 июня, погиб народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. Как выяснили журналисты «Фразы», вероятно, он случайно застрелился при чистке наградного пистолета.

Именно такую версию озвучили «Стране» источники в полиции, куда информация о несчастном случае поступила около 12:10. В результате нардеп погиб на месте событий.

Тымчук во время произошедшего находился в квартире по адресу улица Петрова, 10а.

Отметим, что со 2 марта 2014 Тымчук являлся координатором группы «Информационное сопротивление». На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 он был избран народным депутатом Украины 8-го созыва по партийному списку (№ 13 в списке) от «Народного фронта».

О самоубийствах народных избранников можно прочитать в материале «Фразы».