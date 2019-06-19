Очередной защитник «Шахтера» и сборной Украины уехал играть в Россию

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Иван Ордец подписал трехлетний контракт с московским «Динамо». Как передает корреспондент «Фразы», в новом клубе игрок будет зарабатывать более чем в два раза больше, чем до этого.

Поговаривают, что по условиям контракта 26-летний Ордец в Москве будет зарабатывать 1 миллион евро за сезон плюс бонусы. При этом в «Шахтере» он получал не более 400 тысяч евро.

В комментарии пресс-службе своей новой команды Ордец уже успел заявить, что восхищается инфраструктурой «Динамо» и что не жалеет о своем выборе.

А на своей странице в Instagram он написал, что «Шахтер» всегда останется в его сердце. В комментариях к этому посту большинство болельщиков явно не одобрили его выбор.

Добавим, что Ордец является воспитанником донецкого «Шахтера». За молодежную команду «горняков» он начал выступать в 2009 году. В составе сборной Украины футболист провел 12 матчей. Теперь же, похоже, дорога в главную команду страны для Ордеца закрыта.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2019 года такой же путь – из «Шахтера» в чемпионат России проделал Ярослав Ракицкий, который перешел в питерский «Зенит».

После этого он заявлял, что «очень счастлив» переезду в Питер и рассказал о своем отношении к сборной Украины.

К слову, после переезда в чемпионат России Ракицкий перестал вызываться в национальную сборную Украины.