Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Очередной защитник «Шахтера» и сборной Украины уехал играть в Россию

Очередной защитник «Шахтера» и сборной Украины уехал играть в Россию

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Иван Ордец подписал трехлетний контракт с московским «Динамо». Как передает корреспондент «Фразы», в новом клубе игрок будет зарабатывать более чем в два раза больше, чем до этого.

Поговаривают, что по условиям контракта 26-летний Ордец в Москве будет зарабатывать 1 миллион евро за сезон плюс бонусы. При этом в «Шахтере» он получал не более 400 тысяч евро.

В комментарии пресс-службе своей новой команды Ордец уже успел заявить, что восхищается инфраструктурой «Динамо» и что не жалеет о своем выборе.

А на своей странице в Instagram он написал, что «Шахтер» всегда останется в его сердце. В комментариях к этому посту большинство болельщиков явно не одобрили его выбор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! ⠀ Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! ⠀ Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! ⠀ Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! ⠀ А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба! ⠀ Болельщики - СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! ⠀ Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но «Шахтёр» навсегда останется в моем сердце! ⠀ «Шахтёр» ЧЕМПИОН!

Публикация от Иван Ордец (@vanekordets18)

Добавим, что Ордец является воспитанником донецкого «Шахтера». За молодежную команду «горняков» он начал выступать в 2009 году. В составе сборной Украины футболист провел 12 матчей. Теперь же, похоже, дорога в главную команду страны для Ордеца закрыта.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2019 года такой же путь – из «Шахтера» в чемпионат России проделал Ярослав Ракицкий, который перешел в питерский «Зенит».

После этого он заявлял, что «очень счастлив» переезду в Питер и рассказал о своем отношении к сборной Украины.

К слову, после переезда в чемпионат России Ракицкий перестал вызываться в национальную сборную Украины.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, сборная Украины, спорт, сборная Украины по футболу, Иван Ордец

Комментарии

Статьи

19.06.19 09:27

Зарплата растет, но падают реальные доходы и ползут вверх долги

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.06.19 10:07

Ирма Витовская: У Зеленского есть какие-то романтические устремления

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
17.06.19 10:20

Покупка Zikа до смерти пугает журналистов «патриотического уклона». И это хорошо

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

«Дискотека» в Марьинке: зачем украинская армия захватывает «серую зону»
18.06.19 15:27

«Дискотека» в Марьинке: зачем украинская армия захватывает «серую зону»

Автор: Артур Гор, «Апостроф»

Выбор редакции
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

В Киеве случайно застрелился нардеп Дмитрий Тымчук

В Киеве случайно застрелился нардеп Дмитрий Тымчук
19.06.19 13:38
2369
Последние новости
19.06.19 15:45

Ученые заявили, что йогурт может предотвратить страшную болезнь
19.06.19 15:41

В интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми
19.06.19 14:25

Митрополит Онуфрий поддержал буковинскую школьницу, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ
19.06.19 14:17

Искупавшись в озере, в Луганской области отравились десятки людей
19.06.19 13:38

В Киеве случайно застрелился нардеп Дмитрий Тымчук
19.06.19 13:18

Очередной защитник «Шахтера» и сборной Украины уехал играть в Россию
19.06.19 13:15

СМИ: В случае отказа приехать на Собор УПЦ КП священников обещают уволить из епархий
Фото и Видео
В интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми
В интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми
В интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми
В интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми
Под крики и ругань: в Харькове «обратно переименовали» проспект маршала Георгия Жукова
Под крики и ругань: в Харькове «обратно переименовали» проспект маршала Георгия Жукова
В Днепре предприятие загрязняло природу отходами
В Днепре предприятие загрязняло природу отходами
В центре Киева копы жестко задержали супружескую пару, оставив их ребенка на 5 часов в машине
В центре Киева копы жестко задержали супружескую пару, оставив их ребенка на 5 часов в машине
В американском порту задержали корабль с кокаином на миллиард долларов
В американском порту задержали корабль с кокаином на миллиард долларов
На «мост Кличко» в центре Киева заехал грузовик
На «мост Кличко» в центре Киева заехал грузовик
Полицейский из кортежа принца Уильяма сбил старушку
Полицейский из кортежа принца Уильяма сбил старушку
Умерла самая старая жительница Европы
Умерла самая старая жительница Европы
Мишель Платини вышел на свободу из полицейских застенок
Мишель Платини вышел на свободу из полицейских застенок
Трамп официально пошел на второй президентский срок
Трамп официально пошел на второй президентский срок
fraza.ua
Новости блогосферы
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке
13.06.19 17:09

Семейка «адамсов»... сорри - Юрашей, под прикрытием Зеленского, готовится к атаке на УПЦ

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.