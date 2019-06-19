Апелляционный комитет УЕФА поставил точку в деле Жуниора Мораеса

Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы португальской и люксембургской федераций футбола по поводу легитимности выступления бразильца Жуниора Мораеса за национальную сборную Украины по футболу. Как передает корреспондент «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Он отметил, что это – еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Павелко также пожелал Мораесу скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Отметим, что не так давно глава Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявлял, что в случае, если апелляция по делу Мораеса будет отклонена, люксембургская сторона будет обращаться в Спортивный арбитражный суд, поскольку, по их мнению, дело Мораеса нарушает правила ФИФА.

Ранее «Фраза» сообщала, что нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес получил гражданство Украины в середине марта 2019 года.

Уже на следующий день он был вызван в сборную Украины.

С Мораесом в составе подопечные Андрея Шевченко удачно стартовали в отборе на Евро-2020, сыграв на выезде вничью со сборной Португалии 0:0, а также обыграв в гостях сборную Люксембурга 2:1.

Однако позже стало известно, что нашей команде светит два технических поражения в этих поединках за якобы неправомерную натурализацию Жуниора Мораеса.

В начале мая 2019 года Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений форварда донецкого «Шахтера» Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Однако обе федерации подали апелляцию на это решение.