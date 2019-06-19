В центре Парижа решили высадить сразу четыре леса

В Париже появятся леса. Как выяснили журналисты «Фразы», четыре зеленые зоны власти города собираются создать за ближайшие полтора года.

Как сообщает парижская мэрия, в лесах высадят сосны и березы.

Такие зеленые зоны появятся возле самой мэрии, а также около театра «Опера Гарнье», у Лионского вокзала и вдоль берегов Сены.

Интересно, что в леса превратят дороги и парковки. Вместо них тут появятся дорожки для прогулок и лавочки.

Данная задумка будет реализовываться в рамках подготовки Парижа к Олимпиаде-2024.

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