В центре Парижа решили высадить сразу четыре леса

В Париже появятся леса. Как выяснили журналисты «Фразы», четыре зеленые зоны власти города собираются создать за ближайшие полтора года.
Как сообщает парижская мэрия, в лесах высадят сосны и березы.
Такие зеленые зоны появятся возле самой мэрии, а также около театра «Опера Гарнье», у Лионского вокзала и вдоль берегов Сены.
Интересно, что в леса превратят дороги и парковки. Вместо них тут появятся дорожки для прогулок и лавочки.
Данная задумка будет реализовываться в рамках подготовки Парижа к Олимпиаде-2024.
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