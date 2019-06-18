У Зеленского рассказали, как будут возвращать Донбасс

В команде Владимира Зеленского определились со стратегией возвращение «отдельных районов» Донбасса под контроль украинской власти. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге в Киеве рассказал председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Как передает УНИАН, Дмитрий Разумков признал тот факт, что в условиях «гибридной войны» информационное оружие может быть более действенным, нежели пушки и танки. В связи с этим, возвращать оккупированные территории Украина будет при помощи «слова».

По его словам, Украина будет «доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтоб они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны. Несмотря на все то, что произошло, мы сможем по всей территории нашего государства поставить желто-синий стяг».

В свою очередь, первоочередная задача, которую перед собой поставили президент, его окружение и партия «Слуга народа» ‒ «чтобы прекратили стрелять, чтобы перестали гибнуть наши ребята на фронте».

Как писала «Фраза», у Зеленского не против реализовать давнюю идею Кучмы и Медведчука.

Ранее у Зеленского признались, что продолжат сотрудничество с Россией.