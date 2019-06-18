Меркель рассказала, почему ей стало плохо рядом с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель, которую стало «колотить» во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказала о своем самочувствии. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной недомогания могла стать сильная жара, «накрывшая» Берлин.

Как передают росСМИ, на итоговой пресс-конференции Ангела Меркель сообщила журналистам, что связывает свой «конфуз» с 30-ти градусной жарой и сильным обезвоживанием организма.

По словам канцлера, она уже выпила несколько бутылок воды и организм вернулся в норму.

«Чувствую себя очень хорошо», ‒ резюмировала она.

Ранее в сети появилось видео, как Ангелу Меркель начинает сильно трясти рядом с Владимиром Зеленским. За минуту она поменяла положение рук около десяти раз. При этом «Зе» никак не отреагировал на происходящее.

Как писала «Фраза», Зеленский прилетел к Меркель и уже сравнил себя с Голобородько.

Ранее Меркель заявила о желании покончить с политикой. И едва не обрушила курс евро.