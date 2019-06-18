Главные новости за 18 июня 2019 года

В оккупированном Армянске назревает новая экологическая катастрофа. На севере аннексированного Крыма жители Армянска снова начали жаловаться на кислотные испарения и спровоцированное ими плохое самочувствие. Связано это с повышением температуры воздуха. В частности, в соцсетях люди жалуются на першение в горле, опухшие глаза, кашель и зуд. Особенно тяжело приходится детям-алллергикам.

Нашествие змей в Одессе. Их встречают даже в туалетах. Жители Одессы в последнее время все чаще встречают змей. Их начали находить повсюду — на пляжах, в лесопосадках, даже в туалетах квартир. Как рассказала местная жительница Ирина, которая проживает на улице Пишоновской, как-то она зашла в туалет и столкнулась там со змеей. Женщина сильно испугалась и побежала за помощью к соседям.

Нардеп Тарута дважды назвал украинских военных «боевиками». Народный депутат и олигарх Сергей Тарута назвал украинских военных «боевиками». Произошло это на митинге в Мариуполе. Скорее всего, политик оговорился. Но сделал он это дважды во время одной речи.

Зеленский прилетел к Меркель и уже сравнил себя с Голобородько. Президент Украины Владимир Зеленский встретившись с французским лидером Эммануэлем Макроном, прилетел в Берлин. Он уже успел дать интервью местным СМИ. В Германии Владимира Зеленского ждет встреча с канцлером страны Ангелой Меркель, а также другими немецкими политиками и представителями местного бизнеса. Как известно, Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое место по объему инвестиций.

Сильные дожди подтопили две области в Украине. В некоторых регионах Украины, несмотря на жару, продолжают лить дожди. В ГСЧС говорят о масштабных подтоплениях во Львовской и Херсонской областях. Тут проливные дожди залили 230 домов и дворов. Впрочем, как говорят синоптики, уровень воды понемногу идет на спад.

Парижская полиция арестовала легендарного Мишеля Платини. Легендарного в прошлом футболиста и экс-президента УЕФА Мишеля Платини арестовала полиция. Произошло это утром вторника, 18 июня, в одном из пригородов Парижа. Мишеля Платини обвиняют в коррупции во время определения хозяина чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

В США названы победители премии MTV. Во вторник, 18 июня, стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards. Ее обладателей в 28-й раз назвали в США. Были названы лучшие популярные среди американской молодежи фильмы и сериалы. Так, лучшим фильмом назван «Мстители: финал». Он же забрал призы в номинациях «Лучший герой» (Роберт Дауни-младший) и «Лучший злодей» (Танос Джош Бролин).

Стало известно, каким будет население нашей планеты к концу века. В ООН спрогнозировали рост численности населения нашей планеты. По их данным, через восемьдесят лет на Земле будут проживать около одиннадцати миллиардов человек. Прогнозируется, что в ближайшие тридцать лет население планеты увеличится с 7,7 до 9,7 миллиардов человек.