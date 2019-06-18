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В оккупированном Армянске назревает новая экологическая катастрофа

В оккупированном Армянске назревает новая экологическая катастрофа

На севере аннексированного Крыма жители Армянска снова начали жаловаться на кислотные испарения и спровоцированное ими плохое самочувствие. Как выяснили журналисты «Фразы», связано это с повышением температуры воздуха.

В частности, в соцсетях люди жалуются на першение в горле, опухшие глаза, кашель и зуд. Особенно тяжело приходится детям-алллергикам, сообщают «Факты».

«Здесь все было очевидно, все люди прекрасно понимали, что будет повторение. Больше месяца точно, потихоньку начиналось, чуть-чуть, как больше жара пошла. В четыре утра вообще тяжело. У аллергиков — у меня дети аллергики — это сразу проявляется, кашель, глаза опухшие, мы уже на гормональных препаратах», — рассказала жительница Армянска Екатерина Пивовар.

Повышение уровня загрязненности воздуха в Армянске и Красноперекопске также фиксируют даже специалисты крымского гидромедцентра, однако эти данные не мешают «главе Госсовета Крыма» Сергею Аксенову опровергать ухудшение экологической ситуации в районе завода «Титан».

Как писала «Фраза», жители Армянска в Крыму ранее жаловались, что за ночь металлические предметы в их домах внезапно покрылись непонятной «липкой ржавчиной». Люди говорили, что из-за выброса в атмосферу неизвестного вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком.

Сообщалось, что в Крыму из-за «химатаки» на коже у детей начали появляться язвы.

Позже стали известны подробности ЧП с выбросом вредных химических веществ в аннексированном Россией Крыму.

Украина обратилась в ведущие мировые организации после химического ЧП в аннексированном Россией Крыму.

Тэги: Крым, экология, новости Украины, экологическая катастрофа, Армянск

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