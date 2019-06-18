Киевлянин сядет на пять лет за посты в соцсетях

Дарницкий районный суд вынес приговор 40-летнему киевлянину за незаконные публикации в социальных сетях. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе прокуратуры Киевской области, мужчину отправили за решетку на пять лет.

В ведомстве отметили, что в течение 2014 года киевлянин неоднократно размещал и распространял в заблокированной в Украине соцсети «ВКонтакте» и крупнейшей в мире сети «Фейсбук» на так называемой «Стене» (публичной доске объявлений) репосты и ссылки с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины. По сути он совершил преступления против основ национальной безопасности Украины.

Действия мужчины были квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК Украины («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя и на захват государственной власти») и ч. 2 ст. 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы все чаще судятся из-за постов в соцсетях.