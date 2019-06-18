Китаец продавал туры в Чернобыль, а туристов возил в... Челябинск

Предприимчивый житель Китая организовывал туристические поездки в «Чернобыль». Однако, как выяснили журналисты «Фразы», вместо зоны отчуждения он отправлял людей в российский Челябинск.

Туристы оставались довольными, не подозревая неладного. Антураж соответствовал, дозиметры показывали то же, что и в Припяти, сообщает Рамблер.

Организатор поездок рассказывал, что последствия аварии удалось преодолеть настолько, что люди снова могут жить в поселениях, но радиационный фон по-прежнему остается нестабильным.

Обман раскрылся лишь тогда, когда этот популярный тур для себя и своей семьи тур приобрел глава Минэнерго Китая Ла Миндун. В 80-х годах он посещал Чернобыль и легко опознал подлог.

Теперь незадачливый гид получил 10 лет за мошенничество.

Сами жители Челябинска считают, что такое вряд ли возможно, ведь даже в аэропорту трудно пропустить огромную надпись «Челябинск». Впрочем, другие уверены, что для китайцев русские буквы настолько же неразборчивые, как для нас иероглифы.

Как сообщала «Фраза», в марте 2019 года американский кабельный канал HBO закончил съемки мини-сериала «Чернобыль», посвященного событиям апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции.

Премьера фильма состоялась 6 мая.

Украинский режиссер Андрий Приймаченко утверждает, что в первой части мини-сериала «Чернобыль» телеканала HBO без его разрешения использовали созданное им видео.

Рецензию «Фразы» на сериал читайте здесь.