Сильные дожди подтопили две области в Украине

В некоторых регионах Украины, несмотря на жару, продолжают лить дожди. Как выяснили журналисты «Фразы», в ГСЧС говорят о масштабных подтоплениях во Львовской и Херсонской областях.

Тут проливные дожди залили 230 домов и дворов.

Впрочем, как говорят синоптики, уровень воды понемногу идет на спад.

На месте ЧП в местах подтоплений работают бригады спасателей.

Также жителей Закарпатья предупреждают о повышении уровня воды в местных реках. Возможны селевые потоки.

В Гидрометцентре отмечают, что в бассейнах рек Прут и Сирета вода может подняться на метр.

Людей просят воздержаться от прогулок в горы.

Как писала «Фраза», синоптики рассказали, где в Украине пройдут ливни.