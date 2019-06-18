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Стало известно, каким будет население нашей планеты к концу века

Стало известно, каким будет население нашей планеты к концу века

В ООН спрогнозировали рост численности населения нашей планеты. Как выяснили журналисты «Фразы», по их данным, через восемьдесят лет на Земле будут проживать около одиннадцати миллиардов человек.

Прогнозируется, что в ближайшие тридцать лет население планеты увеличится с 7,7 до 9,7 миллиардов человек.

Также в докладе говорится, что уже в 2027 году самой населенной страной мира будет не Китай, а Индия. Сейчас население Китая составляет примерно 1,34 миллиарда человек, а Индии – 1,19 миллиарда.

Самый большой рост населения до 2050 года ожидается, кроме Индии, в Нигерии, Пакистане, Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США. В ООН говорят, что к этому времени население «тропической Африки» удвоится, что может спровоцировать новый виток таких проблем как голод и болезни.

В то же время, сокращение населения прогнозируется в 55 странах планеты, среди которых – Украина и другие бывшие советские республики.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, как может погибнуть человечество.

Тэги: ООН, мир, Земля, население

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