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Главные новости за 15-17 июня 2019 года

Главные новости за 15-17 июня 2019 года

Зеленский понаблюдал за нейтрализацией «смертельно опасного» брандера. Президент Украины Владимир Зеленскийпонаблюдал в Азовском море за ходом совместных учений Морской охраны Госпогранслужбы, сил Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС. В ходе учений силовики получили задачу нейтрализовать судно-нарушитель, загруженное взрывоопасными веществами.

У Зеленского почти решили судьбу здания Администрации президента. Здание Администрации президента Украины может быть «переоборудовано» под музей. О революционных намерениях «Зе»-команды рассказал глава АП Андрей Богдан

Украинская «молодежка» победила на Чемпионате мира по футболу. Молодежная сборная Украины по футболу U-20 победила на мировом первенстве в Польше. В финальном матче наши ребята одолели сборную Южной Кореи.

Зеленский с охранниками развеселил жителей Мариуполя. Президент Украины Владимир Зеленскийздорово повеселил жителей Мариуполя. Выступив перед горожанами на Театральной площади, глава государства «рванул» к своему автомобилю через работающий фонтан.

Зеленский с женой прибыли во Францию. Заглянули к Макрону и стартаперам. Президент Украины Владимир Зеленскийотправился с визитом во Францию. В Париже «Зе» пробудет до самого вечера, после чего улетит в Германию.

В полиции озвучили причину разрушительного взрыва на Солдатской слободке. Столичные правоохранители установили причину взрыва в одном из гаражей на улице Тургеневской. К инциденту привело грубое нарушение правил пожарной безопасности.

В Киеве произошло одно из самых страшных ДТП2019 года: разорванное авто и четыре трупа (18+). В Голосеевском районе Киева между станциями метро «Лыбедская» и «Демеевская» — на путепроводе у Автовокзала — случилось крупное ДТП В результате аварии погибли четыре человека.

На Одесщине патрульный жестоко избил мужчину дубинкой (18+). В Одесской области произошел резонансный инцидент с участием сотрудника патрульной полиции. На автодороге возле Белгород-Днестровского разъяренный «коп» набросился на мужчину с резиновой дубинкой.

В Одесской области сотни людей искали пропавшего ребенка. В воздух подняли даже авиацию. В Ивановском районе Одесской области сотни людей искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Еще 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

В России цыгане спровоцировали массовые беспорядки: задержано более 170 человек. В Бессоновском районе Пензенской области произошли массовые беспорядки. Причиной ЧП послужили действи «оседлых» цыган, которые на протяжении длительного времени терроризировали жителей деревни Чемодановка.

Тэги: Киев, ДТП, футбол, сборная Украины, общество, авария, Россия, мир, Администрация Президента Украины, Чемпионат мира, Франция, Президент Украины, Мариуполь, Одесская область, Эммануэль Макрон, Белгород-Днестровский, Владимир Зеленский, Андрей Богдан

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