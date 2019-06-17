Филарет заявил, что на Соборе реального объединения с УПЦ не было

«Почетный патриарх» Филарет заявил, что на «объединительном Соборе» реального объединения с УПЦне было, поскольку два перешедших епископа вошли в ПЦУпрактически без приходов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом глава УПЦКП заявил в интервью Украинскому радио в программе «Персона ґрата».

«Автокефальная Церковь пришла (на объединительный Собор, — ред.) с 500 или 600 общинами, — рассказал Филарет. — А эти два архиерея Московского Патриархата? Один пришел с одним приходом, Драбинко, другой пришел с 20 приходами (в реальности митр. Симеона поддержало меньше 10 общин, — ред.), а в его епархии 300 приходов, то какое же это объединение?! Это чистая формальность».

По словам Филарета структурой, которой Фанар предоставил Томос «фактически был Киевский патриархат».

Ранее «Фраза» сообщала, что Зоря заявил, что действия Филарета можно объяснить возрастными изменениями.