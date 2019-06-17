У Зеленского почти решили судьбу здания Администрации президента

Здание Администрации президента Украины может быть «переоборудовано» под музей. Как выяснили журналисты «Фразы», о революционных намерениях «Зе»-команды рассказал глава АП Андрей Богдан

Как передает «Корреспондент», в окружении главы государства рассматривается вариант создания в здании на Банковой Музея украинской государственности.

«Ведь такого музея в Украине нет», ‒ отметил Андрей Богдан

Кроме того, рассматриваются и другие варианты использования помещений.

«Можно, конечно, продать здание, а деньги вернуть в бюджет», ‒ заявил глава АП и добавил, что сам Зеленский планирует переехать в офис европейского типа ‒ с открытым пространством и стеклянными перегородками.

Как писала «Фраза», Зеленский пришел на рабочее место пешком, порадовав по дороге полицейскую.

Ранее у здания Администрации президента Украины нашли записку со словами «Если не прекратишь войну, то война придет к тебе».