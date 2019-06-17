На Одесской трассе водитель Lexus превратил «ВАЗ» в груду металлолома ‒ погибли люди

В ночь с 16 на 17 июня на трассе Одесса-Киев произошло жуткое ДТП Как выяснили журналисты «Фразы», неподалеку от села Воробеевка Великомихайловского района столкнулись сразу три легковых автомобиля.

Как передает пресс-служба полиции Одесской области, водитель Lexus не справился с управлением и на полном ходу врезался в припаркованный на обочине «ВАЗ».

От удара «жигуленок» буквально разворотило на части и отбросило на стоящий рядом автомобиль.

Сообщается, что в результате ДТПпогиб водитель и двое пассажиров «ВАЗ», кроме того тяжелые травмы получил еще один пассажир «жигуленка», а также водитель и двое пассажиров «японца».

В настоящее время на месте аварии работают правоохранители и эксперты. Причины ДТПвыясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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