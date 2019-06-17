Зеленский с женой прибыли во Францию. Заглянут к Макрону и стартаперам

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленскийотправился с визитом во Францию. Как выяснили журналисты «Фразы», в Париже «Зе» пробудет до самого вечера, после чего улетит в Германию.

Как передает «Сегодня», программой визита главы государства предусмотрено посещение самого большого в мире кампуса стартапов «Станция Ф» (Station F). На территории в 34 тысячи квадратных метров объединены 26 международных программ сопровождения и помощи, офисные помещения на более чем три тысячи рабочих мест, 60 конференц-залов, производственная лаборатория, кафе и рестораны. Здесь состоится встреча Зеленского с украинскими стартаперами.

После этого президент со своей супругой встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой, а в 15-30 главы государств отправятся в Елисейский дворец на переговоры. Совместная пресс-конференция президентов ожидается в 16-30.

Затем у Зеленского запланировано посещение Сената Франции и встреча с французскими политиками. Вечером президент Украины отправится в Берлин.

Как писала «Фраза», стало известно, о чем Зеленский разговаривал с самим Макроном.