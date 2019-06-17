Зоря заявил, что действия Филарета можно объяснить возрастными изменениями

Действия «почетного патриарха" Филарета (Денисенко) можно объяснить возрастными изменениями, характерными для людей преклонного возраста. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал архиерей ПЦУЕвстратий Зоря в интервью «5 каналу», комментируя ситуацию с созывом Поместного Собора УПЦКП, который Филарет планирует провести 20 июня.

«Он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность Украинской Церкви, но, к сожалению, то его видение, которое он озвучил, оно очень далеко от реальности. И очень обидно об этом говорить, но от многих людей, это не мое личное впечатление, а от многих специалистов пришлось услышать, что их впечатление, что то, что происходит, в значительной мере связано с возрастными изменениями, которые характерны для преклонного возраста людей», – сказал Зоря.

Он подчеркнул, что УПЦКП прекратила свою деятельность «согласно решению истинного Поместного Собора УПЦКиевского Патриархата 15 декабря 2018 года», и никто, кроме самого Филарета и Белгородского митрополита Иоасафа Шибаева, не поддерживает предложенное «почетным патриархом» развитие событий.

Как сообщалось, 20 июня Филарет (Денисенко) собирается провести в Киеве Поместный Собор УПЦКП, чтобы на нем «утвердить и в дальнейшем Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата».

Ранее «Фраза» сообщала, что Филарет заявил, что при голосовании за главу ПЦУархиереев могли подкупить.