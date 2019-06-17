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Александрийский Патриарх для решения «украинского вопроса» призвал увидеть интерес Церкви

Александрийский Патриарх для решения «украинского вопроса» призвал увидеть интерес Церкви

Для решения «украинского церковного вопроса» нужно оставить личные интересы в стороне и увидеть интерес Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель Александрийской Церкви Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II в интервью греческому информационному изданию «Romfеa».

«Я считаю, что решение может быть найдено. Просто пусть каждый из нас оставит личные интересы в стороне и увидит прежде всего интерес Церкви.», – подчеркнул Патриарх Феодор II

По его словам, существует огромная проблема, которая связана с Украинской автокефалией.

Патриарх Феодор II рассказал, что Предстоятель Кипрской Церкви намерен просить Патриарха Варфоломея и Патриарха Кирилла встретиться и обсудить в неформальной обстановке украинский религиозный вопрос.

«У каждой проблемы есть свое решение. Наш Вселенский Патриарх Варфоломей – это Патриарх Ромиосинский, которого мы все уважаем и любим. Не забывайте, что этот вопрос не является догматическим. Есть решение проблемы автокефалии», – объяснил Предстоятель Александрийской Церкви.

Он напомнил, что имеет глубокую эмоциональную связь и с Фанаром, и с Украиной.

«Я жил в Украине, я испытал боль и раскол Украинской Церкви. Но я также очень хорошо знаю Русскую Церковь, потому что я прожил в ее недрах целых десять лет, а Патриархат Александрийский имеет с ней эмоциональные связи», – поделился Патриарх Феодор II.

Он добавил, что каждая Церковь может получить автокефалию, но Церковь разделили получившие ее в Украине люди.

«Теперь мы видим, что Филарет созывает Собор, чтобы отменить решения "Объединительного Собора"», – заключил Предстоятель Александрийской Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Луке-Мелешковской в Винницкой области активисты ПЦУ пытались захватить храм УПЦво время богослужения.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины

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