В УПЦ призвали проверить: учтут ли у Зе мнение украинцев относительного «зашквареного» Юраша

В списках партии «Слуга народа» под номером 27 находится Сятослав Юраш: «сын одного из главных гонителей УПЦАндрея Юраша». Как выяснили журналисты «Фразы», епископ УПЦКлимент в связи с этим предложил проверить партию «Слуга народа» на декларируемую ими прозрачность.

«Можно высказать свое отрицательное отношение к этому и можно поставить свой дизлайк на сайте партии «Слуга народа» напротив его фамилии — посмотрим, действительно ли будет учтен «глас народа», — отмечает епископ.

Кроме того, под номером 9 в списке этой партии значится Ткаченко, генеральный директор группы каналов «1+1 медиа», украинский журналист, телеведущий и продюсер. «Все мы помним, как этот канал фабриковал фейки про УПЦ Прошу перейти по ссылке и поставить дизлайк (кулак пальцем вниз) против этих двух кандидатов — им нечего делать в Верховной Раде», — отмечает владыка Климент, пишут Вести.



Епископ УПЦКлимент призвал проверить, учтут ли в

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