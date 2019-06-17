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В УПЦ призвали проверить: учтут ли у Зе мнение украинцев относительного «зашквареного» Юраша

В УПЦ призвали проверить: учтут ли у Зе мнение украинцев относительного «зашквареного» Юраша

В списках партии «Слуга народа» под номером 27 находится Сятослав Юраш: «сын одного из главных гонителей УПЦАндрея Юраша». Как выяснили журналисты «Фразы», епископ УПЦКлимент в связи с этим предложил проверить партию «Слуга народа» на декларируемую ими прозрачность.

«Можно высказать свое отрицательное отношение к этому и можно поставить свой дизлайк на сайте партии «Слуга народа» напротив его фамилии — посмотрим, действительно ли будет учтен «глас народа», — отмечает епископ.

Кроме того, под номером 9 в списке этой партии значится Ткаченко, генеральный директор группы каналов «1+1 медиа», украинский журналист, телеведущий и продюсер. «Все мы помним, как этот канал фабриковал фейки про УПЦ Прошу перейти по ссылке и поставить дизлайк (кулак пальцем вниз) против этих двух кандидатов — им нечего делать в Верховной Раде», — отмечает владыка Климент, пишут Вести.


Епископ УПЦКлимент призвал проверить, учтут ли в

Как ранее сообщалось, мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юрашсоврал о своей жене-сатанистке

Тэги: политика, новости православия, новости Украины, Святослав Юраш

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